İETT Otobüsü Kaygan Yolda Kontrolden Çıktı

İstanbul Büyükçekmece'de, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda İETT otobüsü şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Büyükçekmece'de, İETT otobüsünün kayarak yoldan çıkması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

D-100 kara yolu Güzelce mevkisinde seyreden İETT otobüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Kayarak yoldan çıkan otobüsün arka kısmı yan yola doğru savruldu.

Olayda yaralanan olmazken, otobüsün kaydığı anlar güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Görüntüde, yolda seyreden otobüsün ana yol ile yan yol ayrımına geldiğinde kontrolden çıkıp kayarak istikametini kaybetmesi yer alıyor.

