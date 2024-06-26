İETT Otobüsü İstanbul Kağıthane'de Park Halindeki 4 Araça Çarptı

İstanbul Kağıthane'de İETT otobüsünün park halindeki 4 araca çarptığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Merkez Mahallesi'nde dün Eyüpsultan Alibeyköy- Şişli seferini yapan 50C hat numaralı İETT otobüsünün şoförü N.E, henüz belirlenemeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Savrulan otobüs, yol kenarında park halindeki 4 araca çarptı.

Araçlarda hasara neden olan kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.