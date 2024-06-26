İETT Otobüsü İstanbul Kağıthane'de Park Halindeki 4 Araça Çarptı
İstanbul Kağıthane'de İETT otobüsünün park halindeki 4 araca çarptığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi. Merkez Mahallesi'nde dün Eyüpsultan Alibeyköy-Şişli seferini yapan 50C hat numaralı İETT otobüsünün şoförü N.E, henüz belirlenemeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan otobüs, yol kenarında park halindeki 4 araca çarptı. Araçlarda hasara neden olan kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
İstanbul Kağıthane'de İETT otobüsünün park halindeki 4 araca çarptığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Merkez Mahallesi'nde dün Eyüpsultan Alibeyköy- Şişli seferini yapan 50C hat numaralı İETT otobüsünün şoförü N.E, henüz belirlenemeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Savrulan otobüs, yol kenarında park halindeki 4 araca çarptı.
Araçlarda hasara neden olan kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.