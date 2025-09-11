Haberler

İETT Otobüsü ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Ümraniye'de bir İETT otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

ÜMRANİYE'de İETT otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, 00.30 sıralarında İnkılap Mahallesi Küçüksu Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan M.G. idaresindeki 34 VA 9313 plakalı otomobil ile 34 HO 3009 plakalı İETT otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobil refüjü aşarak takla attı, İETT otobüsü ise yol üzerindeki alışveriş merkezinin bahçe duvarına çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışarak yaralanan sürücü M.G. itfaiye ekiplerinin çalışması sonrası çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan sürücü M.G. ve hafif yaralı olduğu öğrenilen otobüs şoförü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerini güvenlik şeridiyle kapatarak inceleme yaptı. Kazaya karışan araçlar çekiciyle kaldırılırken, yol trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
