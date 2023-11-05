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İETT Otobüsü İki Kadına Çarptı, Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Büyükçekmece'de İETT otobüsünün çarpması sonucu ağır yaralanan iki kadın hastaneye kaldırıldı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadınların hayati tehlikesi bulunuyor.