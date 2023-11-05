İETT Otobüsü İki Kadına Çarptı, Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı
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Büyükçekmece'de İETT otobüsünün çarpması sonucu ağır yaralanan iki kadın hastaneye kaldırıldı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadınların hayati tehlikesi bulunuyor.
Büyükçekmece'de İETT otobüsünün çarpması sonucu ağır yaralanan iki kadın hastaneye kaldırıldı.
D-100 Karayolu Kamil Oba mevkisinde yolun karşına geçmek isteyen iki kadına İETT otobüsü çarptı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralı iki kadını ve baygınlık geçiren İETT şoförünü sağlık ekipleri hastaneye kaldırdı.
Yaralı kadınların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Güncel