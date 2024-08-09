İETT Otobüsü Çarptığı Binanın Yıkım Çalışmaları Başladı

PENDİK'te İETT otobüsünün çarpması sonucu ağır hasar gören 4 katlı binanın yıkım çalışmaları başladı.

Vatan Caddesi'nde elektrikli motosiklete çarptıktan sonra şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 4 katlı binanın kolonuna çarparak duran İETT otobüsü, yapılan çalışmaların ardından dün akşam saatlerinde olay yerinden çekildi. Ekiplerin yaptığı çalışmaların ardından binanın yıkım çalışmaları başladı. 14 dairenin bulunduğu binada yaşayan 56 kişi kazanın ardından tahliye edildi. Yıkım çalışmaları öncesinde polis ve zabıta ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Yapılan çalışmaların ardından 4 katlı binanın yıkım çalışması başladı.