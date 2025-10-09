Haberler

İETT Otobüsü Çarpan Martı Kalp Masajıyla Hayata Döndürüldü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ataşehir'de bir İETT otobüsünün çarpması sonucu yere düşen bir martı, başarılı bir kalp masajı müdahalesiyle hayata döndürüldü. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Ataşehir'de, İETT otobüsünün çarpması sonucu yere düşen martının kalp masajıyla hayata döndürülmesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Örnek Mahallesi Libadiye Caddesi'nde sürüyle uçan martı önce trafik lambasına, daha sonra da yolda seyir halindeki İETT otobüsüne çarpıp, yere düştü.

Martının hareketsiz yattığını gören kişiler kuşu kenara çekip, etrafında toplandı. Burada bulunan bir kadın parmağıyla gövdesine dokunarak martıya kalp masajı yaptı. Uzun süre müdahale edilen martı kımıldamaya başladı.

Cep telefonu kamerasınca kaydedilen görüntülerde, kalp masajı yapan kadının hayata döndürdüğü martıyı eline alarak, olay yerinden uzaklaşması yer aldı.

Kaynak: AA / Ali Cevahir Aktürk - Güncel
Erdoğan: Gazze için görev gücünde yer alacağız, acilen bölgeye yardım ulaştırılması lazım

Erdoğan ateşkes sonrası atılması gereken ilk adımı açıkladı
51 yıl sonra bir ilk: Kapalıçarşı'da kuyumcular altın satışını durdurdu

51 yıl sonra bir ilk: Kapalıçarşı'da altın satışını durdurdular
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakanlıktan radikal karar: Çocuklar arasındaki popüler oyuncağın satışı yasaklandı

Çocuklar arasındaki popüler oyuncağın satışı yasaklandı
51 yıl sonra bir ilk: Kapalıçarşı'da kuyumcular altın satışını durdurdu

51 yıl sonra bir ilk: Kapalıçarşı'da altın satışını durdurdular
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.