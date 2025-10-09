İETT Otobüsü Çarpan Martı Kalp Masajıyla Hayata Döndürüldü

Ataşehir'de, İETT otobüsünün çarpması sonucu yere düşen martının kalp masajıyla hayata döndürülmesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Örnek Mahallesi Libadiye Caddesi'nde sürüyle uçan martı önce trafik lambasına, daha sonra da yolda seyir halindeki İETT otobüsüne çarpıp, yere düştü.

Martının hareketsiz yattığını gören kişiler kuşu kenara çekip, etrafında toplandı. Burada bulunan bir kadın parmağıyla gövdesine dokunarak martıya kalp masajı yaptı. Uzun süre müdahale edilen martı kımıldamaya başladı.

Cep telefonu kamerasınca kaydedilen görüntülerde, kalp masajı yapan kadının hayata döndürdüğü martıyı eline alarak, olay yerinden uzaklaşması yer aldı.