İstanbul Arnavutköy'de cadde ortasında arızalanan İETT otobüsündeki onlarca vatandaş, otobüsten inmek zorunda kaldı. O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

İett otobüsü arızalandı, vatandaşlar sıcakta yürümek zorunda kaldı

İstanbul'da İETT çilesi devam ediyor

İSTANBUL - İstanbul Arnavutköy'de cadde ortasında arızalanan İETT otobüsündeki onlarca vatandaş, otobüsten inmek zorunda kaldı. O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

İstanbul'da vatandaşların İETT çilesi bitmek bilmiyor. Arnavutköy Necip Fazıl Caddesi üzerinde arızalanan bir İETT otobüsü nedeniyle cadde tamamen trafiğe kapanırken, otobüste bulunan onlarca vatandaşta otobüsten inerek yürümek zorunda kaldı. O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.