İETT Otobüsü 6 Araça Çarptı

BEYOĞLU'nda seyir halindeki İETT otobüsü yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, 6 araca çarptı. Kazada yaralı olmazken, araçlarda hasar oluştu.

Kaza, Kasımpaşa Turabi Baba Caddesi'nde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Seyir halindeki İETT otobüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, kırmızı ışıkta bekleyen 6 araca çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu. Kazayla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.