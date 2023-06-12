İETT Otobüsü 6 Araça Çarptı

Kaza, Kasımpaşa Turabi Baba Caddesi'nde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Seyir halindeki İETT otobüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, kırmızı ışıkta bekleyen 6 araca çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu. Kazayla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel