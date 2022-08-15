İETT otobüslerini su bastı, yolcular zor anlar yaşadı İSTANBUL'da etkili olan yağmur yolları göle çeverirken Üsküdar'da İETT otobüsleri su altında kaldı. İSTANBUL'da etkili olan yağmur yolları göle çeverirken Üsküdar'da İETT otobüsleri su altında kaldı. Otobüslerin su almasıyla yolcuların kaçış anı cep telefonu kamerasına yansıdı. İstanbul'da etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Üsküdar'da da yollar göle döndü. Yoldaki su birikintisinde ilerleyen İETT otobüslerinin içi su doldu. Otobüslerdeki yolcular zor anlar yaşadı. Yolcular panikle kaçışırken o anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Demirören Haber Ajansı / Güncel İstanbul Üsküdar İETT su Güncel Haberler

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