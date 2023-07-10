İETT Otobüsleri Karıştı: Bakırköy ve Başakşehir'de Trafik Kazaları

Bakırköy ve Başakşehir'de seyir halindeki İETT otobüslerinin karıştığı 2 trafik kazası meydana geldi. Yeşilköy'de bir otobüs kaldırıma çıkarak aydınlatma direğine çarptı ve bir yolcu hafif yaralandı. Başakşehir'de ise kavşaktan dönmeye çalışan 2 otobüs çarpıştı ve bir otobüs kaldırıma çıktı. Olaylarla ilgili polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.