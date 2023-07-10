İETT Otobüsleri Karıştı: Bakırköy ve Başakşehir'de Trafik Kazaları
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Bakırköy ve Başakşehir'de seyir halindeki İETT otobüslerinin karıştığı 2 trafik kazası meydana geldi. Yeşilköy'de bir otobüs kaldırıma çıkarak aydınlatma direğine çarptı ve bir yolcu hafif yaralandı. Başakşehir'de ise kavşaktan dönmeye çalışan 2 otobüs çarpıştı ve bir otobüs kaldırıma çıktı. Olaylarla ilgili polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.
Bakırköy ve Başakşehir'de seyir halindeki İETT otobüslerinin karıştığı 2 trafik kazası meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Yeşilköy Gazi Evrenos Caddesi'nde 34 HO 1869 plakalı İETT otobüsü, kaldırıma çıktıktan sonra yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Kazada bir yolcu hafif yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaralıya ayakta müdahale etti.
Olay yerine gelen ekiplerin yol aydınlatma direğindeki elektrik bağlantısını kesmesinin ardından otobüs çekiciyle yoldan kaldırıldı.
Otobüslerden biri kaldırıma çıktı
Başakşehir Olimpiyat Stadı mevkisinde kavşaktan yan yana dönmeye çalışan 2 İETT otobüsü çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle otobüslerden biri kaldırıma çıktı.
Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, 2 otobüsten birinin kaldırıma çıkması ve trafiğin aksadığı yolda çok sayıda İETT otobüsünün arka arkaya beklemesi yer aldı.