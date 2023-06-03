İETT, Otobüs Şoförlerine Bisiklet Farkındalığı Eğitimi Veriyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri ( İett ), otobüs sürücülerinin bisikletlilere karşı farkındalığını geliştirmek için eğitimlere başladı. Teorik ve uygulamalı olarak gerçekleşen derslerde şoförler, bisikletliler için sürüş tekniği eğitimi alıyor.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, İett, ulaşımda bisiklet farkındalığı için 'Dünya Bisiklet Günü' olan bugün eğitim çalışmalarına başladı. Bisiklet kullananların ulaşımda hissettiklerini ve otobüs şoförlerinin onlara karşı daha bilinçli yaklaşabilmeleri amacıyla iç eğitim projesi hayata geçirildi. İlk etapta 175 İETT şoförüne eğitim verilmesi hedefleniyor.

OTOBÜSLE BURUN BURUNA EĞİTİM

Trafik uzmanı Tanzer Kantık tarafından verilen eğitimler, teorik ve pratik uygulamalı olmak üzere iki aşamalı olarak yapılıyor. Teori bölümünde sürüşle ilgili teknik bilgiler şoförlere anlatılıyor. Eğitimlerin empati ve uygulama kısmında ise otobüs şoförleri bisiklet kullanıyor. Yanlarından yakın mesafeden otobüslerin geçmesi ve korna sesine maruz kalması sağlanıyor. Böylelikle trafikte bir an için kendilerini bisikletlilerin yerine koymaları ve bisikletlilerin yaşadığı hisleri birebir deneyimlemeleri amaçlanıyor.