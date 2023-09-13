İett'nin Kullanım Ömrü Dolmuş Otobüsü, Yüzde 100 Elektrikli Hale Getirildi.

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri'ne (İETT) ait kullanım ömrünü tamamlamış 2006 model dizel otobüs, yüzde 100 elektrikli hale getirildi. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, karbon salınımı sıfıra inen ve yıllık 1 milyon 130 bin lira da yakıt tasarrufu sağlayacak olan elektrikli otobüsün tanıtımında konuştu. İmamoğlu, “Hem büyük bir tasarruf sağlayacağız hem de karbon salınımını azaltarak, havasını, suyunu ve toprağını koruyacak bir şehir haline geleceğiz. Proje ile piyasa değeri 500 bin euro olan yeni otobüs almak yerine, 250 bin euroluk yatırımla, kullanım ömrünü tamamlamış bir aracı yeniden İstanbulluların hizmetine kazandırdık. Bu proje kapsamında, önümüzdeki 5 ay içinde de 10 adet daha otobüsün dönüşümünü sağlayacağız” dedi.

Haber: OKTAY YILDIRIM Kamera: ADEM KARABAYIR

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri'ne ( İett ) ait kullanım ömrünü tamamlamış 2006 model dizel otobüs, yüzde 100 elektrikli hale getirildi. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, karbon salınımı sıfıra inen ve yıllık 1 milyon 130 bin lira da yakıt tasarrufu sağlayacak olan elektrikli otobüsün tanıtımında konuştu. İmamoğlu, "Hem büyük bir tasarruf sağlayacağız hem de karbon salınımını azaltarak, havasını, suyunu ve toprağını koruyacak bir şehir haline geleceğiz. Proje ile piyasa değeri 500 bin euro olan yeni otobüs almak yerine, 250 bin euroluk yatırımla, kullanım ömrünü tamamlamış bir aracı yeniden İstanbulluların hizmetine kazandırdık. Bu proje kapsamında, önümüzdeki 5 ay içinde de 10 adet daha otobüsün dönüşümünü sağlayacağız" dedi.

İBB kuruluşu İett, "Elektrikli Otobüs Dönüşüm Projesi"ni başlattı. İBB iştiraki İSBAK ile ortaklaşa yürütülen proje kapsamında, ilk olarak kullanım ömrünü tamamlamış 2006 model dizel otobüs, yüzde 100 elektrikli hale getirildi. Projenin tanıtım toplantısı, İETT Edirnekapı Garajı'nda, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş ve İETT Genel Müdürü İrfan Demet'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, dünyanın ve türkiye'nin iklim değişikliği krizi noktasında yaşadığı sorunlara değinen İmamoğlu şunları söyledi:

"BUGÜNKÜ SORUNLARIN KAYNAĞI, GEÇMİŞTEKİ 'GÜNÜ KURTARMA' ANLAYIŞI: İstanbul'un bugün yaşadığı ulaşım, çevre, çarpık kentleşme gibi sorunların bugüne dair sorunlar olmadığını, uzun süreli birikmiş problemlerin, ihmallerin, plansızlıkların sonucu olduğunu bilmek lazım. Birbirini büyüten ve derinleştiren bu sorunların çözümü için, bütüncül ve de geleceği gözeten bir yaklaşımın şart olduğu da muhakkak. Geleceği gözetmek zorundayız. Bugün yaşadığımız sorunların geçmişte hakim olan 'günü kurtarma' anlayışının sonucudur. Yani öyle bir iş yapalım ki bugünü kurtaralım. Ama yarını hesaba katmayalım. Doğru bir planlama içinde hareket etmezseniz, ne kadar yatırım yaparsanız yapın, ne yazık ki boşa gidiyor. Aslında kültür olarak biz, böyle bir kültüre sahip değiliz. Bu toprakların iyi insanları, yüce insanları, geçmişteki bilge insanları doğaya, toprağa denize, suya, havaya, yaşama dair çok güzel sözleri bize miras bırakmışlar. Ama ne olduysa, bütün dünya bu konuda ne yazık ki hatalar yapıyor derken, biz de belki de bazı konularda ne yazık ki en fazla hatalar yapanların aralarına girdik. Ne yazık ki o bilinci yitirmiş durumdayız. Bu hassasiyet içinde olmalıyız. Biz, mümkün olduğu kadar, bu bilinci İstanbul'daki yeni yönetim anlayışımızın, İstanbul modelinin en önemli kavramı haline getirme gayreti içerisindeyiz. Her zaman, bugünü ve yarını bir arada gözeten, bilimsel bir planlama süreci içinde hareket eden bir ekip olma gayreti içerisindeyiz.

BİZE DEVREDİLEN BİR METRONUN 3 MİLYAR LİRAYI AŞAN PARASINI, 11 AYDA KASAMIZDAN ÇEKİP ALDILAR: Sorunları, birbirleriyle ilişkilerini gözeterek ve bütüncül bir yaklaşımla ele alıyoruz. Örneğin; bir yandan çok büyük bir metro ve raylı sistemden atılımı gerçekleştiriyoruz, bir yandan da çevreci bir ulaşım perspektifiyle yatırımlar yapıyor ve arayışlar içinde oluyoruz. Örneğin; bizden önce, 25 yılda 5 kilometrelik metro üretimi performansına ulaşılmışken, bizim dönemimizde bunu 2,5 katına, hatta 3 katına doğru çıkartma atılımı içerisindeyiz. Bu dediğim performansa, kendi üretim rakamlarımızdan ulaşıyoruz. Bir de şöyle bir model var: Aslında bu kime yazmalı; düşünmek lazım. Örneğin; bizden önceki yönetimde imalatı bakanlığa devredilen bir metroyu, tam biterken bir Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle, aylık kesinti üzerinden bir anda 30 katı, 35 katı kesinti rakamına çıkarak, -mesela Pendik- Sabiha Gökçen metro hattı- bütün maliyetini sadece ve sadece 11 ayda kasamızdan çekip alıverdiler. Halbuki biz, metroları yapabilmek için 10 yıl, 12 yıl, 15 yıl borçlanma için kaynak ararken, 'Biz yaptık' diyerek… Yani hani bakanlık kimin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi kimin? O da bizim, bu da bizim. Yani, 'bizim, sizin' diye bir kavramın içinde olmayan bir kurumsal yapı ve bir bütçeyi, bu şekilde bir bakışla, bir Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle, bize devredilen bir metronun parasını, 3 milyar lirayı aşan bir parayı, 11 ayda kasamızdan çekip aldılar.

CUMHURBAŞKANLIĞI GENELGESİNİN DÜZELTİLMESİ NOKTASINDA YETKİLİLERDEN İSTİRHAMDA BULUNUYORUM: Cumhurbaşkanlığı genelgesinin düzeltilmesi noktasında yetkililerden istirhamda bulunuyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'ndan da gündemine buradan bunu tekrar duyurmak isterim. Bir yerel yönetimin böyle bir şeyin altından kalkma şansı yok. O bakımdan İstanbul, hepimizin. Şimdiden ifade edeyim; hani ola ki olur ya hani biraz da böyle şaka yaparak, hani olur ya belki önümüzdeki seçimi kazanırsınız, sizin başınıza dert olmasın. Hani şimdiden değiştirin falan… Nasılsa kazanamazsınız da… Ama hani şimdiden değiştirin de millet bir rahatlatsın. Yoksa, 2-3 tane metro daha devredilecek. Öyle 10 ayda, 11 ayda parasını çekersiniz falan. Niye İBB zor durumda kalsın. Öyle değil mi? İBB hepimizin.

PİYASA DEĞERİ 500 BİN EURO OLAN YENİ OTOBÜS ALMAK YERİNE: İBB'nin kadim kurumu İETT'nin de çevreci yatırımlar konusunda atılım içerisinde. 2 yıl önce başlatılan bir çalışmayla elektrikli otobüs dönüşüm projesi, önemli bir çevreci adımdı. Bu projeyle, motor ömrünü tamamlamış otobüsleri, elektrikli motorla donatarak kullanmaya devam etmeyi amaçlıyor arkadaşlarım. Tabii burada hem büyük bir tasarruf sağlayacağız hem de tam da işte karbon salınımını azaltarak, havasını, suyunu ve toprağını koruyacak bir şehir haline geleceğiz. Proje ile piyasa değeri 500 bin euro olan yeni otobüs almak yerine, 250 bin euroluk yatırımla, kullanım ömrünü tamamlamış bir aracı yeniden İstanbulluların hizmetine kazandırdık. Bu proje kapsamında, önümüzdeki 5 ay içinde de 10 adet daha otobüsün dönüşümünü sağlıyor olacağız. Bizi, bu kadar büyük bir kapasiteyi ve potansiyeli, bu hızın tatmin etmeyeceğini biliyoruz. Burada İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İETT, İSBAK ve diğer kurumlarımızın ve paydaşlarımızın bu konudaki ısrarlı çalışmaları, umuyorum ki önümüze daha seri, daha pratik, üretimi arttıran sayısal hedeflere bizi ulaştıracaktır.

BU KARARLILIĞIMIZIN ALTINDA TEK ŞEY VAR: İstanbul özelinde, katı atık yakma tesislerinden elektrikli deniz taksilere kadar, yaptığımız çevreci yatırımlarımız var. Bu değerli ekiple, bu bilgi ve tecrübeyle, bu enerjiyle, bu hizmet tutkusuyla daha uzun yıllar İstanbul'a hizmet etmekte kararlıyız. Bu kararlılığımızın altında tek şey var: İstanbul'un yaşayan insanlarına, 16 milyon insanına ait olduğu duygusudur. Onlara hizmet etmek, onlarla birlikte düşünmek, onlarla birlikte kazanmak ve onlarla birlikte paylaşma meselesidir. Bu duruşu ve bu anlayışı, bu kentte daimi kılmanın bir İstanbul modeli olacağına inancımız tamdır. ve bu bakış açısıyla, her zaman çözüm üretmeye bizler var isek, çözüm var anlayışını bu şehirde daim kılmaya gayret edeceğiz. Dizelden elektrikli otobüs dönüşüm projemiz İstanbul'umuza hayırlı uğurlu olsun. Emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum."

2006 MODEL ARACIN KARBON SALINIMI SIFIRA İNDİ

İmamoğlu'nun konuşmasında verdiği bilgilere göre; çevreci proje sayesinde, 2006 model aracın karbon salınımı sıfıra indi. Bu da tek bir aracın dönüşümüyle, yılda 3 bin 300 ağaç dikimine eş değer bir katma değer sağlanması anlamına geliyor. Yine tek bir aracın dönüşümüyle, yıllık 1 milyon 130 bin TL yakıt tasarrufu sağlanacak. 2024 şubat ayına kadar, 10 otobüsün daha elektrikli otobüse dönüştürülmesi hedefleniyor. Dönüşen aracın özellikleri ise şöyle oldu:

250 km menzil

1 saat 45 dakikada tam şarj

5 yıl menzil garantili batarya

Saatte 70 km hız

Ayrıca elektrikli otobüs üzerindeki LiFePO4 (Lityum demirfostat) bataryalar sayesinde, acil ve afet durumlarında kullanılabilecek 22kw'lik güç temin edilebilecek.