İETT, Metrobüs Filosunu Yeniliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) kuruluşlarından olan İETT, günde ortalama 1 milyon yolcu taşıyan metrobüs hattındaki araçlarını yeniliyor. Bu kapsamda 5 yeni yüksek kapasiteli metrobüs aracı dün hizmete başladı. Yılbaşına kadar 47 aracın daha filoya katılması planlanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) kuruluşlarından olan İETT, günde ortalama 1 milyon yolcu taşıyan metrobüs hattındaki araçlarını yeniliyor. Bu kapsamda 5 yeni yüksek kapasiteli metrobüs aracı dün hizmete başladı. Yılbaşına kadar 47 aracın daha filoya katılması planlanıyor.

İBB'nin köklü kuruluşu İETT, Beylikdüzü'nden Söğütlüçeşme'ye kadar 52 km'lik mesafede her gün kesintisiz ve hızlı ulaşım sağlayan metrobüs hattındaki araçlarını yeniliyor.

DAHA GÜÇLÜ VE KONFORLU YENİ METROBÜSLER

Tamamı yerli üretim, akıllı ulaşım sistemleri ile donatılmış, güçlü ve konforlu araçlar ile metrobüs filosu genişletiliyor. Bu kapsamda 5 yeni yüksek kapasiteli metrobüs daha dün İstanbulluların hizmetine sunuldu. Bugüne kadar 205 yeni metrobüs hizmete alınırken, yılbaşına kadar filoya katılması planlanan 47 adet metrobüs ile birlikte yeni gelen metrobüs sayısı 252'ye ulaşmış olacak.

YENİ NESİL YOLCU BİLGİLENDİRME EKRANI

25 metre uzunluğundaki, 280 yolcu kapasiteli yeni araçlar, yüksek motor gücüne sahip. Daha büyük ve yüksek çözünürlüklü yeni nesil yolcu bilgilendirme ekranları ve çok sayıda USB şarj noktası ile donatılan metrobüslerde yolculara daha konforlu bir ulaşım imkanı sunuluyor. Yeni araçlarda ayrıca, kolay iniş – biniş sağlayan dışa açılan kayar kapı sistemi, yeni nesil güvenlik kamera sistemleri, şoför ile filo arasında çift yönlü anlık iletişim sistemi, şoför davranışı analiz sistemi ve yolcu sayım sistemi bulunuyor.