İETT, Kaybolan İki Kardeşi Sağ Salim Ailelerine Teslim Etti

İETT, Kaybolan İki Kardeşi Sağ Salim Ailelerine Teslim Etti
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Başakşehir'de kaybolan 2 ve 6 yaşındaki iki kardeş, İETT personelinin dikkati sayesinde zarar görmeden bulunarak ailelerine kavuşturuldu. İETT yetkilileri, çocukların toplu taşıma ilgisini dikkate alarak onlara nostaljik otobüslerle kısa bir tur düzenledi.

(İSTANBUL) – İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri ( İett ), Başakşehir'de kaybolan 2 ve 6 yaşındaki iki kardeşi ailelerine sağ salim teslim etti. Otobüs ve metrolara özel ilgileri olduğu belirtilen çocuklar, İETT personelinin dikkati sayesinde zarar görmeden bulunarak ailelerine kavuşturuldu.

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT), Başakşehir'de kaybolan 2 ve 6 yaşındaki iki kardeşi ailelerine sağ salim teslim etti. Otobüs ve metrolara özel ilgileri olduğu belirtilen çocuklar, İETT personelinin dikkati sayesinde zarar görmeden bulunarak ailelerine kavuşturuldu. Başakşehir'de yaşayan Ertaş ailesinin 6 yaşındaki oğlu Ali Kemal, 2 yaşındaki kardeşi Ömer Asaf'ı da yanına alarak ailesinden habersiz bir şekilde evden çıktı. Kardeşiyle birlikte bir süre trafiği ve otobüsleri izleyen Ali Kemal, ardından durakta gördüğü 78G Başakşehir – Fenertepe hattında çalışan İETT otobüsüne bindi.

Otobüs kaptanı Kamuran Gümüşten, iki çocuğun yalnız olduğunu fark ederek durumu İETT Filo Yönetim Merkezi'ne bildirdi. Gümüşten, çocukları son durak olan İETT Peron Amirliği'ne götürdü. Burada İETT ekipleri tarafından misafir edilen çocuklar için 112 Acil Çağrı Merkezi ile iletişime geçilerek ailelerine ulaşılması sağlandı.

Bir süre sonra çocukların ailesine ulaşıldı ve kardeşler sağlık kontrollerinin ardından anneleri Güler Ertaş'a teslim edildi. Anne Ertaş, akrabalarıyla birlikte geldiği İETT İkitelli Garajı'nda çocuklarını bulan kaptan Kamuran Gümüşten'e, İETT Filo Yönetim Müdürlüğü Haber Komuta Şefi Erhan Paksoy'a ve İETT yetkililerine teşekkür etti.

İETT yetkilileri de çocukların toplu taşımaya olan ilgisini dikkate alarak, onları garajda güncel ve nostaljik otobüslerle kısa bir turla buluşturdu.

Kaynak: ANKA / Güncel
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