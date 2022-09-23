İETT, kaba tavır sergileyen şoförün toplu taşıma sertifikasını iptal etti Güncel Haberler İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı İETT, yol tarifi soran yolcuya yönelik kaba tavırlar sergileyen şoförün toplu taşıma sertifikasının iptal edildiğini duyurdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı İett, yol tarifi soran yolcuya yönelik kaba tavırlar sergileyen şoförün toplu taşıma sertifikasının iptal edildiğini duyurdu. İett'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yol tarifi soran yolcuya yönelik kaba davranışı kameralara yansıyan Özel Halk Otobüsü şoförünün toplu taşıma sertifikası iptal edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı. Bahçelievler'de bir kadın yolcunun, yol tarifi sorduğu İETT şoförü, kendisine el hareketi yapmış, toplumda tepki çeken o anlar kameraya yansımıştı. Güncel Kaynak: AA / Kübra Kara İETT Güncel Haberler

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