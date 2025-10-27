Haberler

İETT'den Cumhuriyet Bayramı'na Özel Nostaljik Araç Geçişi

Güncelleme:
İstanbul'da, Cumhuriyet Bayramı törenlerinde İETT'nin tarihte önemli yer tutan 9 nostaljik aracı, İstanbulluları selamlayacak. İETT, filonun büyüklüğüyle dikkat çeken Türkiye'nin en büyük toplu taşıma kurumu olarak, geçmişten gelen mirasını korumaya devam ediyor.

(İSTANBUL) İett'nin, İstanbul'da görev yapmış ve yaşı Cumhuriyet tarihine değin uzanan özel araçları bu yıl 102.si kutlanacak olan Cumhuriyet Bayramı törenlerinde özel geçiş yapacak.

2026 yılında 155.yaşına girecek olan İBB bağlı kuruluşu İett ; filo büyüklüğü ile ülkemizin en büyük, dünyanın ise en büyük ikinci toplu taşıma kurumu. İETT tarihten aldığı büyük mirası korumak ve geleceğe taşımak için farklı model ve yıllardaki nostaljik araçlarını özenle koruyor ve ilk günkü gibi çalışır durumda tutuyor.

"Nostaljik araçlar İstanbul'u selamlayacak"

Bu yıl 102.sini kutlanacak olan Cumhuriyet Bayramı'nın İstanbul'da kutlanacak olan törenlerinde İETT'nin yaşı 99'a ulaşan 9 farklı aracı da yer alacak ve İstanbulluları selamlayacak. İETT, geçmişten aldığı köklü mirası geleceğe emin adımlarla taşımak için çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: ANKA / Güncel
