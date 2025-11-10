İETT, Atatürk'ü Anmak İçin Anıtkabir'i Ziyaret Etti

(İSTANBUL) - Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, ebediyete irtihalinin 87'nci yılında İETT filosunda görev yapan 51 kaptan şoför ve yöneticilerden oluşan İETT heyeti Anıtkabir'e gitti. İETT, ayrıca İstanbul'daki tüm araçların ekranlarını "Sen Hep Yanımızdasın" yazısı ise donattı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, ebediyete irtihalinin 87'nci yılında, İETT filosunda görev yapan 51 kaptan şoför ve yöneticilerden oluşan İETT heyeti Anıtkabir'i ziyaret etti.

Genel Müdür İrfan Demet'in başkanlık yaptığı İETT heyeti, Anıtkabir'de Ata'nın Mozolesi'ne çiçek bıraktı.

İETT, ayrıca İstanbul'daki tüm araçların ekranlarını "Sen Hep Yanımızdasın" yazısı ise donattı.