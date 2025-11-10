Haberler

İETT, Atatürk'ü Anmak İçin Anıtkabir'i Ziyaret Etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 87. yılında, İETT filosunda görev yapan 51 kaptan şoför ve yöneticiden oluşan heyet Anıtkabir'i ziyaret ederek Ata'nın Mozolesi'ne çiçek bıraktı. İstanbul'daki tüm araçların ekranları 'Sen Hep Yanımızdasın' yazısıyla donatıldı.

(İSTANBUL) - Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, ebediyete irtihalinin 87'nci yılında İETT filosunda görev yapan 51 kaptan şoför ve yöneticilerden oluşan İETT heyeti Anıtkabir'e gitti. İETT, ayrıca İstanbul'daki tüm araçların ekranlarını "Sen Hep Yanımızdasın" yazısı ise donattı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, ebediyete irtihalinin 87'nci yılında, İETT filosunda görev yapan 51 kaptan şoför ve yöneticilerden oluşan İETT heyeti Anıtkabir'i ziyaret etti.

Genel Müdür İrfan Demet'in başkanlık yaptığı İETT heyeti, Anıtkabir'de Ata'nın Mozolesi'ne çiçek bıraktı.

İETT, ayrıca İstanbul'daki tüm araçların ekranlarını "Sen Hep Yanımızdasın" yazısı ise donattı.

Kaynak: ANKA / Güncel
Beyaz Saray'da üçlü zirve! ABD, Türkiye ve Suriye dışişleri bakanları bir araya geldi

Beyaz Saray'da sürpriz zirve! Hakan Fidan da katıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Büyük mağduriyet! Kendilerini kapının önünde buldular

Büyük mağduriyet! Kendilerini kapının önünde buldular
Galatasaraylı Futbolcu Eren Elmalı'dan çok konuşulacak bahis itirafı

Eren Elmalı'dan gündeme damga vuracak bahis itirafı: 19-20 yaşında...
En fazla vergi ödeyen 27. isim olmuştu! Bahis oynadığı iddia edilen tek yabancı futbolcu Ndao oldu

Bahis oynadığı iddia edilen futbolculardan bir farkı var
Attığı golün ardından ağlamıştı! Bahis oynadığı iddia edilenlerin arasında o da var

Attığı gol sonrası ağlamıştı! Bahis listesinde onun da ismi var
Büyük mağduriyet! Kendilerini kapının önünde buldular

Büyük mağduriyet! Kendilerini kapının önünde buldular
İş insanın sır ölümü! Cansız bedeni bulundu

İş insanın sır ölümü! Cansız bedeni bulundu
Babacan CHP'ye resti çekti: Uzatırlarsa o siciller, defterler açılır

Babacan CHP'ye resti çekti: Uzatırlarsa o siciller, defterler açılır
TOKİ için başvurular başladı: Kimlik numarasının sonu 0, 2, 4, 6 ve 8 olanlar dikkat

Kimlik numarasının sonu 0, 2, 4, 6 ve 8 olanlar dikkat
Giresun'un Bulancak ilçesinde siren çalmadı! Belediye tepkiler sonrası açıklama yaptı

Saat 9'u 5 geçe siren çalmadı, ilçe karıştı! Belediyeden açıklama var
Filistinli esire tecavüz görüntülerini sızdıran eski askeri başsavcı, intihar şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

İsrail'i karıştıran tecavüz görüntüsü! Başsavcı hastaneye kaldırıldı
TFF açıkladı: 2. ve 3. Lig maçları ertelendi

TFF açıkladı: Bahis skandalının ardından maçlar ertelendi
TFF, Süper Lig'de 12. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı

Bu pozisyonda hakemlerin neler konuştuğu açıklandı
BeIN Sports'un televizyon binası silahlı bir kişi tarafından basıldı

BeIN Sports'un televizyon binası silahlı bir kişi tarafından basıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.