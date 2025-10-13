İESOB, Çankaya Katlı Otoparkı Yıkım Kararının Yeniden Gözden Geçirilmesini Talep Etti

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB), Konak ilçesindeki Çankaya Katlı Otoparkıyla ilgili verilen yıkım kararının yeniden değerlendirilmesini istedi.

İESOB yapılan açıklamaya göre, bölgede faaliyet gösteren esnaf odaları İESOB öncülüğünde toplanarak kararın yeniden gözden geçirilmesini talep etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İESOB Başkanvekili İhsan Esen, yıkım kararında acele edilmemesi gerektiğini belirtti.

Otoparkın günlük 3 bin 500 araca hizmet verdiğini ifade eden Esen, çevredeki esnaf ile vatandaşlar için büyük önem taşıdığını kaydetti.

Esen, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile iş birliğine hazır olduklarını dile getirerek, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay'ın esnaf kesimine olan samimi yaklaşımlarını ve hassasiyetini biliyoruz. Bu konuda da esnaf teşkilatı ile görüş alışverişinde bulunarak hem esnafı hem de vatandaşlarımızı mağdur etmeyecek bir çözüm getirmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.