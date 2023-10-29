İELEV Okulları, Cumhuriyet'in 100. yılını törenle kutladı

İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı (İELEV) Okulları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler ve 2 bini aşkın velinin katılımıyla kutladı.

Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte İELEV Okulları öğrencileri, günün anlam ve önemini yansıtan vals, koro, oratoryo, opera dinletisi ve halk oyunları gösterileri sergiledi. Gösterilerde görev alan okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, aylardır emek verdikleri çalışmalarla izleyenlerin beğenisini aldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliğinin açılış konuşmasını yapan İELEV Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Seda Çelik Teker, "Ülkemizin kuruluşunun üzerinden tam bir asrın geçtiği bu çok özel yılda, İELEV olarak Türk milli eğitimine Cumhuriyetimizin değerleri ve ilkeleri ışığında katkı sunma kararlılığımızı ilk günkü coşkumuzla sürdürüyoruz. Bizler, Ata'mızın açtığı yolda hareket etmenin verdiği sarsılmaz öz güven ve Cumhuriyet'in her birimize sunduğu büyük güçle geleceğe doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Bunu sağlayan, kuşkusuz Cumhuriyet'le birlikte yaşamımızın her alanını değiştiren ve iyi yönde dönüştüren çağdaşlaşma atılımlarıdır." diye konuştu.

Vatanına aşık bir Türk kadını olarak Atatürk'e minnettar olduğunu vurgulayan Teker, Anadolu kadınının Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte eşitlik yolunda hak ettiklerine Atatürk'ün öncülüğünde kavuştuğunun ve mücadelesine hala devam ettiğinin altını çizdi.

Erol Evgin'den etkinliğe videolu kutlama mesajı

Sanatçı Erol Evgin de törene videolu bir kutlama mesajı göndererek, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyetimizin 100. yılında İELEV Okulları Cumhuriyet Bayramı töreninde aranızda olmayı çok isterdim, konser programım nedeniyle katılamıyorum. Ancak Cumhuriyetimizin 100. yılı için bestelediğim '100 Yılda Yüz Akıyla' adlı marşım ve tüm kalbimle sizinle birlikteyim."

Videolu mesajın ardından törende Evgin'in bestelediği marşın video klibi yayınlandı.

İELEV Okullarının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliğinde tenor Caner Akın da bir opera dinletisi sundu. Sanatçı Soner Arıca da Cumhuriyet'in 100. yılı için özel olarak bestelediği "Cumhuriyet Marşı 100. Yıl"ı İELEV Okulları öğrencileriyle birlikte seslendirdi.

İELEV Okulları öğrencilerinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı temasıyla ürettikleri sanatsal çalışmalar, etkinlik boyunca Haliç Kongre Merkezi'nin Haliç Salonu fuaye alanında sergilendi. Tören öncesinde konuklar, öğrencilerin eserlerini inceleme fırsatı buldu.

"Hedefimiz, yetiştireceğimiz çocuklarda dünya vatandaşı olma özelliğini taşımaları"

Etkinliğin ardından AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Seda Çelik Teker, Cumhuriyet'in 100. yılında İELEV'in temel amacının daha önce olduğu gibi Atatürk'ün gösterdiği çağdaş yolda Türk milli eğitimini desteklemek, vatanını seven, milletine bağlı, çağdaş ilkeler doğrultusunda yetişecek gençlerin önünü açmak ve Türk milli eğitimine destek olmak olduğunu söyledi.

Teker, "Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşı'nın en hareketli olduğu dönemlerde, 1921'de, Maarif Kongresi'ni toplayarak eğitime ne kadar önem verdiğini bizlere işaret etti. Ardından gelen harf devrimi çağdaş eğitim seviyesine erişme konusunda bizim önümüzü açtı. Yıllar içinde milli eğitim elbette çok ilerleme kaydetti. Şu an çocuklarımız uluslararası standartlarda eğitimler alarak bir dünya vatandaşı olarak yetişiyor." şeklinde konuştu.

İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı'nın kuruluş motivasyonunun Türk mili eğitimine destek olmak olduğunu dile getiren Teker, konuşmasını şöyle sonlandırdı:

"Çağdaş ilkeler doğrultusunda Ulu Önder Atatürk'ün bize açmış olduğu yolda gençler yetiştirmek. Vatanına, milletine hizmet edecek gençleri uluslararası standartlarda yetiştirip onları aynı zamanda birer dünya vatandaşı da yapmak. Gittikçe küreselleşen dünyada, dünya vatandaşı olmanın çok önemli bir kriter. Dolayısıyla eğitim vakfı olarak bizim de hedefimiz, yetiştireceğimiz çocuklarda hem dünya vatandaşı olma özelliğini taşımaları, aynı zamanda da vatan ve millet sevgisini yüreklerinde her zaman tutmaları, Atatürk'ün açtığı yolda ilerlemeleri şeklinde desteğimiz, gayretimiz devam edecek."

Soner Arıca'nın 100. yıla özel bestelediği marş söylendi

Sanatçı Soner Arıca da Cumhuriyet'in 100. yılında ülkenin en önemli eğitim kurumlarından birinin etkinliğine davet edildiği için çok gururlu olduğunu aktardı. Cumhuriyet'in 100. yılı içinde bestelediği marşa da değinen Arıca, şunları söyledi:

"Ben aslında aracıyım, hepimizin duygularını ifade ettim ve marşı birlikte yazdık diye düşünüyorum. Çünkü hepimizin ortak duyguları. Ancak ifade eden benim. O yüzden aslında hepimizin bu marş. Hepimiz birlikte yazdık. Ama tabii ki sonuçta benim imzamla anılacağı için de biraz duygularım karışık. Çocukluğuma gidiyorum, bugüne geliyorum, böyle bir zaman tünelinde gidip geliyorum. Teveccüh gösterdi bütün okullar, törenlerinde söylüyorlar, koreografiler yapıyorlar ve bütün yıla da yayılacak. Çünkü yılın tamamı birçok okulu ziyaret edeceğim. Başka şehirlerde de hep birlikte seslendireceğiz. Öğrenciler ve öğretmenler aslında '100. Yıl Marşı' olarak belirledi marşı."