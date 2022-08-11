Son dakika haber | İETT otobüsüne saldırı anı cep telefonu kamerasına yansıdı Edinilen son dakika gelişmesine göre İstanbul Beylikdüzü'nde trafikte İETT otobüsü sürücüsüne sinirlenen kişilerin otobüsün camlarını kırma anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İstanbul Beylikdüzü'nde trafikte İETT otobüsü sürücüsüne sinirlenen kişilerin otobüsün camlarını kırma anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Silivri- Avcılar arasında sefer yapan İETT otobüsünün önü, Beylikdüzü Güzelyurt Durağı'na geldiği sırada bir grup tarafından kesildi. Sayısı henüz belirlenemeyen kişiler, kendi otomobillerinden inerek İETT otobüsünün camlarını tekme ve yumruklarla kırmaya başladı. Otobüs şoförü aracın kapılarını açmazken telefonla durumu yetkililere bildirdi. Otomobildeki kişiler, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle uzaklaştırıldı. Olay anı otobüs içinde bulunan bir yolcu tarafından cep telefonuyla da kaydedildi. AA / Güncel Beylikdüzü Avcılar İETT Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haber | İETT otobüsüne saldırı anı cep telefonu kamerasına yansıdı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.