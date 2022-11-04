Iea: Avrupa, 2023'te Gaz Kıtlığı Riskiyle Karşı Karşıya Kalabilir

PARİS, 4 Kasım (Xinhua) -- Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) tarafından Perşembe günü yayınlanan bir uyarıda Avrupa'nın 2023'te gaz depolama sahalarını yeniden doldurmak için kilit önem taşıyan yaz döneminde 30 milyar metreküp (bcm) kadar doğalgaz eksikliğiyle karşı karşıya kalabileceği belirtildi.

PARİS, 4 Kasım (Xinhua) -- Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) tarafından Perşembe günü yayınlanan bir uyarıda Avrupa'nın 2023'te gaz depolama sahalarını yeniden doldurmak için kilit önem taşıyan yaz döneminde 30 milyar metreküp (bcm) kadar doğalgaz eksikliğiyle karşı karşıya kalabileceği belirtildi.

IEA, "Avrupa'nın gelecek yıl doğalgaz kıtlığı riskinden kaçınmak için derhal harekete geçmesi gerektiğini", yani hükümetlerin küresel enerji krizi sırasında gaz tüketimini azaltmak için acil eylemde bulunmasının şart olduğunu belirtti.

IEA, Avrupa Birliği'ndeki (AB) gaz depolama sahalarının şu anda yüzde 95 dolu olduğunu kaydetti. Ancak, mevcut depolama seviyelerinin sağladığı desteğin yanı sıra son zamanlardaki düşük gaz fiyatları ve olağandışı ılıman sıcaklıkların gelecek hakkında aşırı iyimser sonuçlara yol açmaması gerektiği konusunda uyardı.

IEA'ya göre, Avrupa Birliği, bu yılki gaz depolama sahalarını doldurma sürecinde, 2023'te tekrarlanma ihtimali düşük olan bazı kilit faktörlerden yararlandı.

Rusya'nın boru hattından AB'ye gaz arzının tamamen kesilmesi durumunda Avrupa'nın "zorlu bir arz-talep açığıyla karşı karşıya kalabileceğini" de sözlerine ekleyen IEA, Rus boru hattından sağlanan gazla ilgili olarak da, 2023'te "Rusya'nın 60 milyar metreküp daha teslim etmesinin pek olası olmadığını" belirtti.

IEA, "Rusya'nın Avrupa'ya gaz teslimatı tamamen durabilir" dedi.

IEA İcra Direktörü Fatih Birol, "Son zamanlardaki ılıman hava ve düşük gaz fiyatları nedeniyle, Avrupa'nın gaz tedariki konusundaki tartışmalarda bir rehavet tehlikesi var, ancak henüz işin içinden çıkılmış değil" diye konuştu.