İDSO, İtalyan film müziklerini yorumlayacak

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), DenizBank Konserleri kapsamında İtalyan sinemasının hafızalara kazınan film müziklerini sanatseverlerle buluşturacak.

İDSO'dan yapılan açıklamaya göre, 14 Nisan'daki konser, Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Konserde "Hayat Güzeldir", "Cennet Sineması", "Bir Zamanlar Amerika'da" ve "Misyon" filmlerinin müziklerinden oluşan bir repertuvar orkestra tarafından yorumlanacak.

Şef Ender Sakpınar yönetimindeki konserde, soprano Tülay Uyar Hatip solist olarak sahne alacak.