İDSO, AKM'de "Gül Baba Senfonik Şiiri" konseri verecek - Haberler

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İDSO, AKM'de "Gül Baba Senfonik Şiiri" konseri verecek

AA - Ahmet Esad Şani - Güncel
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İDSO, AKM'de 'Gül Baba Senfonik Şiiri' konseri verecek

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), "Gül Baba Senfonik Şiiri"ni müzikseverlerle buluşturacak.

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), "Gül Baba Senfonik Şiiri"ni müzikseverlerle buluşturacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında yapılacak İstanbul prömiyeri, 11 Haziran'da AKM'de Türk Telekom Opera Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Konserde, Ankara Devlet Opera ve Balesi orkestra şefi Naci Özgüç yönetimindeki orkestraya, piyanist Gökhan Aybulus, tenor Caner Akın ve soprano Otilia İpek eşlik edecek.

Etkinlikte ayrıca Wolfgang Amadeus Mozart, Leo Delibes, Francesco Cilea, Giuseppe Verdi ve Giuseppe Donizetti'nin operalarından aryalar ile Franz Lizst'in "Piyano Konçertosu No: 2" adlı eseri de seslendirilecek.

Besteci ve piyanist İlyas Mirzayev'in "Gül Baba Senfonik Şiiri" bir buçuk yıl süren çalışmanın ardından ortaya çıktı. Eser, Türk ve Macar toplumları arasında bir köprü kurmak, iki ülke arasındaki kültürel, ekonomik, turistik ilişki ve faaliyetleri artırmak amacıyla kurulan Gül Baba Türbesi Mirasını Koruma Vakfının katkılarıyla hazırlandı.

Anadolu ereni Gül Baba ile ilgili ilk senfonik beste olma özelliği taşıyan senfonide, "Gül Babanın Bahçesi", "Savaşa Hazırlık", "Savaş ve Ölümsüzlük" temaları işleniyor.

AA / Ahmet Esad Şani - Güncel

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Gül Baba İstanbul AKM Güncel Haberler

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