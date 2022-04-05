İDSO, 8 Nisan'da AKM'de konser verecek - Haberler

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İDSO, 8 Nisan'da AKM'de konser verecek

AA - Hilal Uştuk - Güncel
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İDSO, 8 Nisan'da AKM'de konser verecek

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), 8 Nisan'da Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) konser verecek.

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), 8 Nisan'da Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) konser verecek.

Ender Sakpınar yönetimindeki orkestraya ödüllü genç piyanist Can Çakmur eşlik edecek.

Denizbank Konserleri kapsamındaki etkinlikte, Gabriel Faure'nin "Pavane Op.50" eseriyle Maurice Ravel'in "Couperin'in Mezarı" ve "Piyano Konçertosu Sol Majör" eserleri yorumlanacak.

AA / Hilal Uştuk - Güncel

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, Konser, Nisan, AKM, Güncel, Haberler

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