İDSO, 8 Nisan'da AKM'de konser verecek
AA - Hilal Uştuk - Güncel
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İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), 8 Nisan'da Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) konser verecek.
İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), 8 Nisan'da Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) konser verecek.
Ender Sakpınar yönetimindeki orkestraya ödüllü genç piyanist Can Çakmur eşlik edecek.
Denizbank Konserleri kapsamındaki etkinlikte, Gabriel Faure'nin "Pavane Op.50" eseriyle Maurice Ravel'in "Couperin'in Mezarı" ve "Piyano Konçertosu Sol Majör" eserleri yorumlanacak.
AA / Hilal Uştuk - Güncel