İDSO 12 Mayıs'ta AKM'de sanatseverlerle buluşacak

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), DenizBank konserleri kapsamında 12 Mayıs'ta Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda konser verecek.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, şef Alessandro Cedrone yönetimindeki orkestraya, yetenekli genç keman sanatçısı, Zürih Tonhalle Orkestrası'nın ikinci başkemancısı Alican Süner eşlik edecek.

Konserde, Johannes??????? Brahms'ın tek keman konçertosu olan ve keman repertuvarının önemli parçalarından biri haline gelen "Re Majör Keman Konçertosu", Maurice Ravel'in masal diyarlarından beş küçük öyküyü işlediği "Kaz Ana Süiti" ve Rimski-Korsakov'un İspanyol ezgi ve dans ritimlerinin dolup taştığı canlı bir parçası olan "İspanyol Kapriçyosu" yorumlanacak.