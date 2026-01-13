Haberler

"Ulusal Müziğimiz-Oğuzhan Balcı" konseri Süreyya Operası'nda gerçekleştirildi

Güncelleme:
İstanbul Devlet Opera ve Balesi, 'Ulusal Müziğimiz' konser serisi kapsamında Oğuzhan Balcı'nın eserlerini tanıtan bir konser düzenledi. Konser, sanatçının özgün besteciliğini ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına ithaf edilen eseri 'Bir Ulus Uyanıyor' yla dikkat çekti.

İstanbul Devlet Opera ve Balesinin (İDOB) "Ulusal Müziğimiz" konser serisi kapsamında Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde, "Ulusal Müziğimiz-Oğuzhan Balcı" konseri verildi.

İDOB'dan yapılan açıklamaya göre, konser, besteci Oğuzhan Balcı'nın müzikal dünyasını ve eserlerini yakından tanıma olanağı sundu.

Solistler mezzosoprano Aylin Ateş, tenor Caner Akın, bariton Caner Akgün ve orkestra sanatçıları Oleksandr Samoylenko, Özcan Yılmaz, Verda Gül, Şafak Erişkin, Aslıhan Korkmaz'ın sahne aldığı konserde, sanatçının "Keman ve Piyano için Sonat", "Piyanolu Trio No: 1", Mezzosoprano ve Piyano için "Derin Nehir", "Yaylı Çalgılar Dörtlüsü", "Bir Ulus Uyanıyor" adlı eserlerinden bölümler seslendirildi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına armağan olarak 2023'te "Bir Ulus Uyanıyor" adlı on bölümlük senfonik esere imza atan Balcı, özgün besteci kimliğiyle dikkati çekiyor.

Çağdaş Türk müziğinin temsilcilerinden Balcı, eserlerinde geleneksel Türk müziği motiflerinden beslenirken, bu köklü mirası çok sesli yapılarla bir araya getirerek çağdaş ve evrensel bir anlatım sunuyor.

Kaynak: AA / Özlem Limon - Güncel
500

