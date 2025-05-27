İDOB'un 'Deliriyum' Gösterisi 16. Uluslararası Opera ve Bale Festivali'nde Prömiyer Yapacak

İDOB'un 'Deliriyum' Gösterisi 16. Uluslararası Opera ve Bale Festivali'nde Prömiyer Yapacak
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'Deliriyum', İDOB Modern Dans Topluluğu tarafından 30 Mayıs'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenecek. Eser, akıl hastanesi metaforu üzerinden çağdaş tıbbın 'delilik' kavramını sorguluyor ve çeşitli psikolojik durumları yansıtıyor.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) Modern Dans Topluluğu tarafından sahnelenen "Deliriyum"un prömiyeri, 16. Uluslararası Opera ve Bale Festivali kapsamında gerçekleştirilecek.

İDOB'dan yapılan açıklamaya göre, gösteri, 30 Mayıs'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

Koreograf ve modern dans sanatçısı Canberk Yıldız'ın sosyokültürel dünyayı ve yaşadığı çevreyi bir akıl hastanesi metaforu üzerinden sahneye taşıdığı eserinde, çağdaş tıbbın "delilik" kavramına yaklaşımı sorgulanıyor.

Gösteri, anksiyete, bağımlılık ve yeme bozuklukları gibi psikolojik durumları ve travmaları sahneye taşıyor. Eserde her biri farklı bir ruh halini temsil eden 13 dansçı yer alıyor.

Projenin koreografisi Canberk Yıldız, müzik ve ses tasarımı Onur Seçki, dijital-görsel tasarım ve sahne tasarımı Emir Ünal ve Ziya Gökoğlu, ışık tasarımı Yasin Gültepe, görsel efektleri Emir Ünalan ve Ziya Gökoğlu, kostüm tasarımı Yargıcı'ya ait.

Eserin şarkılarına ise Özge Arslan ve Lalalar imza attı.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
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