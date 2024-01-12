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İDOB, Mezopotamya'dan Ege'ye Konseri Düzenliyor

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İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), Atatürk Kültür Merkezi'nde 'Mezopotamya'dan Ege'ye' adlı konser verecek. Konserde, bestecilerin eserlerinden seçilen parçalar tenor Mert Süngü tarafından seslendirilecek.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), 16 Ocak'ta Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Tiyatro Salonu'nda " Mezopotamya'dan Ege'ye" adlı konser verecek.

İDOB'dan yapılan açıklamaya göre, konserde Mezopotamya'dan başlayıp Türkiye topraklarına kadar uzanan operatik hikayeler ele alınacak.

Konserde, besteciler George Frideric Handel, Tommaso Traetta, Christoph Willibald Gluck, Gioacchino Rossini ve Jacques Offenbach'ın eserlerinden seçilen parçaları tenor Mert Süngü seslendirecek.

Ayrıca konsere Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın anlatımı ve piyanist Fügen Yiğitgil'in performansı da katkı sağlayacak.

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Kaynak: AA / Güncel

Mezopotamya İstanbul Ege Sanat Müzik Kültür Sanat Güncel Haberler

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