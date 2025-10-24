Haberler

İDOB 'Kuğu Gölü' Balesi ile Sanatseverleri Büyüledi

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, 'Kuğu Gölü' balesinin prömiyerini Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdi. Çaykovski'nin ünlü eserinin sahnelendiği etkinlikte, başrollerde Berfu Elmas, Batur Büklü gibi sanatçılar yer aldı.

İstanbul Devlet Opera ve Balesinin (İDOB) sahnelediği "Kuğu Gölü" balesi, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu'nda izleyiciyle buluştu.

İDOB'dan yapılan açıklamaya göre, AKM'de gerçekleşen prömiyerde, "Odette-Odile" rolünde Berfu Elmas, "Prens Siegfried" rolünde Batur Büklü, "Rothbart" rolünde Mehmet Nuri Arkan, "Benno" rolünde Yılmaz Berkay Günay, "2 kız arkadaş" rolünde Merve Erdier ve Gizem Atik Tuncay, "Soytarı" rolünde Can Bezirganoğlu, "Kraliçe" rolünde Meriç Sümen, "Wolfgang" rolünde Alper Akalın ve "Eşlikçi" rolünde ise Alkış Peker görev aldı.

Ünlü besteci Çaykovski'nin 1875-1876'da bestelediği, dört perdeden oluşan eser, ilk kez Julius Reisinger'in koreografisiyle 4 Mart 1877'de Moskova'daki Bolşoy Tiyatrosu'nda sahnelendi.

Eser, 15 Ocak 1895'te Marius Petipa ve Lev Ivanov'un özgün koreografisiyle St. Petersburg'daki Mariinsky Tiyatrosu'nda seyirciyle buluştu.

Petipa ve Ivanov'un versiyonundan hareketle Ricardo Amarante'nin koreografisiyle sahnelenen ve Çaykovski'nin duygusal ve görkemli müziği eşliğinde sunulan eserde, İbrahim Yazıcı yönetimindeki İDOB Orkestrası da sahne aldı.

Eser, yarın ve 30 Ekim ile 1, 12 ve 13 Kasım'da yeniden AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda sanatseverlerle buluşacak.

Kaynak: AA / Ümit Aksoy - Güncel
