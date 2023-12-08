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İDOB, Giacomo Puccini'nin La Boheme operasını sahneleyecek

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İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), Giacomo Puccini'nin La Boheme adlı operasını sanatseverlerle buluşturacak. Opera, Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenecek ve Fransa'daki devrim dönemini konu alacak.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), besteci Giacomo Puccini'nin başyapıtlarından kabul edilen "La Boheme" adlı operayı sanatseverlerle buluşturacak.

İDOB'dan yapılan açıklamaya göre, opera 14 Aralık ile 4, 25 ve 31 Ocak'ta Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) Türk Telekom Opera Salonu'nda sahnelenecek.

La Boheme operası, Fransa'daki 1830 ve 1848 devrimleri arasındaki dönemde siyasal ve toplumsal yaşamın, özellikle de bohem yaşamın tüm izlerini taşıyan bir reji anlayışı ile sunulacak.

İtalyanca seslendirilecek eseri Evin Atik sahneye koyacak.

Dekor tasarımı Çağda Çitkaya, kostüm tasarımı Sevtaç Demirer ve ışık tasarımı Serkan Şentürk'e ait operada, İDOB Orkestrası'nı İbrahim Yazıcı, İDOB Korosu'nu Paolo Villa ve çocuk korosunu Sercan Gazeroğlu yönetecek.

Librettosu Luigi Illica ve Giuseppe Giacosa tarafından kaleme alınan operanın koreografisi ise Şebnem Şenel'e ait.

Eserde "Mimi" rolünde Gülbin Günay, Ayten Telek ve Hande S. Ürben, "Rodolfo" rolünde Berk Dalkılıç ve Bülent Külekçi oynayacak.

"Marcello" rolünü Alper Göçeri ve Murat Güney, "Musetta" rolünü Özgecan Gençer, Anna Sirel Etyemez ve Evren Işık Yasemin, "Colline" rolünü Göktuğ Alpaşar, Kenan Dağaşan ve Mithat Karakelle'nin canlandırdığı operada, "Schaunard" rolünde Alp Köksal ve Burak Kul dönüşümlü olarak rol alacak.

Kaynak: AA / Güncel

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