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İDOB, 'Don Giovanni' Operasını Sahneleyecek

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İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), Mozart'ın başyapıtı olan 'Don Giovanni' operasını sahneleyecek. Eser, 14 ve 16 Mart'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), opera literatürünün başyapıtları arasında gösterilen "Don Giovanni" operasını sahneleyecek.

Wolfgang Amadeus Mozart'ın bestesiyle ilk kez 1787'de seyirciyle buluşan eser, 14 ve 16 Mart'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

"Don Giovanni" rolünde İDOB Müdürü Caner Akgün ile Murat Güney, "Leporello" rolünde Göktuğ Alpaşar, Işık Belen, "Donna Anna" rolünde Özgecan Gencer, Gülbin Günay, "Donna Elvira" rolünde Nesrin Gönüldağ, Şebnem Ağrıdağ Kışlalı, "Don Ottavio" rolünde Berk Dalkılıç, Bülent Külekçi, "Zerlina" rolünde Sevim Ateş, Ayşenur Ayyıldız Haksoy, "Masetto" rolünde Alp Köksal, Burak Kul, "II Commendatore" rolünde Mithat Karakelle, Ali Haydar Taş dönüşümlü olarak rol alacak.

Aytaç Manizade'nin sahneye koyduğu eserde İDOB Orkestrası'nı İbrahim Yazıcı yönetecek. Dekor tasarımı Efter Tunç, kostüm tasarımı Serdar Başbuğ, ışık tasarımı Kemal Yiğitcan imzalı operaya, Volkan Akkoç yönetimindeki İDOB Korosu eşlik edecek. Eserdeki hareket düzenini ise Alper Marangoz hazırladı.

Atatürk Kültür Merkezi'nin teknik imkanlarının tam anlamıyla kullanıldığı ilk eser olan operada, ilk kez döner sahne ve sahne asansörleri kullanıldı. İki katlı apartman yüksekliğindeki dekorun, temsilin başlamasının ardından aşağıdan yukarı hareket etmesi ve sahneye ulaştığında dönmeye başlaması operayı daha da ilgi çekici hale getiriyor.

Dahi librettist Lorenzo da Ponte'nin kaleme aldığı librettosu ile kara komedi olarak nitelendirilebilen eser, insan doğasının en iyisinin ve en kötüsünün sergilendiği, ruhsal ve dünyevi arzuların, komedi ve trajedinin Mozart'ın dehası ile birleşmesinden ortaya çıktı.

Eserin konusu kısaca şöyle:

"İspanyol bir asilzade olan çapkın, kural tanımaz, efsanevi karakter Don Giovanni, kadınlara olan tutkusu nedeniyle onları etkilemeyi hayat amacı haline getirmiştir. Zenginliği ve gücü, onu eylemlerinin sonuçlarıyla yüzleşmekten korur, ta ki bir gün çok ileri gidip sonunda kendi düşüşüne yol açan bir cinayete neden olana kadar."

Kaynak: AA / Güncel

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