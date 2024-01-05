İDOB'dan 'Ulusal Müziğimiz' konser serisi

İstanbul Devlet Opera ve Balesinin (İDOB) hazırladığı "Ulusal Müziğimiz" konser serisi, Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşacak.

İDOB'dan yapılan açıklamaya göre, program, ulusal çok sesli Türk müziğinin değerlerinden Cumhuriyet dönemi bestecilerine mercek tutuyor.

Konser serisinin 9-27 Ocak'taki ilk etkinliğinde, çağdaş Türk müziğinin kurucuları "Türk Beşleri"nin temsilcilerinden Ahmed Adnan Saygun ve Necil Kazım Akses'in besteleri seslendirilecek.

Besteler, solistler soprano Esra Abacioğlu Akcan ve bas Zafer Erdaş tarafından, piyanoda Fügen Yiğitgil eşliğinde yorumlanacak.

Serinin ikinci konseri, Mustafa Kemal Atatürk'ün naaşının Etnografya Müzesi'nden Anıtkabir'e taşındığı dönemde seslendirilen "Atatürk Oratoryosu"nun bestecisi, Devlet Sanatçısı Nevit Kodallı'nın eserleriyle devam edecek.

Yine Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde 17 Ocak ve 2 Şubat'ta düzenlenecek konserlerde, Nevit Kodallı'nın besteleri, solistler soprano Nazlı Deniz Süren, tenor Berk Dalkılıç ve bariton Önay Günay tarafından, piyanoda Murat Kodallı eşliğinde seslendirilecek.