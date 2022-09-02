İDOB Çocuk Korosu ve Çocuk Balesi kurslarının sınavları eylülde yapılacak Güncel Haberler İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren Çocuk Korosu ve Çocuk Balesi kursları sınavına başvurular alınmaya başladı. İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren Çocuk Korosu ve Çocuk Balesi kursları sınavına başvurular alınmaya başladı. İDOB sanatçıları tarafından ücretsiz verilecek eğitimlerle çocukların opera ve bale sanatını tanımaları ve sevmeleri, meslek olarak seçmeleri veya iyi birer sanat izleyicisi olmaları hedefleniyor. Kursiyerlerin, opera ve bale temsillerinde sahneye çıkma imkanı bulduğu Çocuk Korosu sınavları 17-18 Eylül'de, Çocuk Balesi sınavları ise 24-25 Eylül'de Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılacak. Detaylı bilgiye www.operabale.gov.tr adresinde yer alan "Duyurular" bölümünden ulaşılabilecek. Güncel Kaynak: AA / Hilal Uştuk İstanbul Çocuk Güncel Haberler

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