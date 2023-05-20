İDOB 19 Mayıs'ı 'Gençlik Konseri' ile kutladı

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı Kadıköy Süreyya Opera Sahnesi'nde verilen "Gençlik Konseri" ile kutladı.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı Kadıköy Süreyya Opera Sahnesi'nde verilen "Gençlik Konseri" ile kutladı.

İDOB'dan yapılan açıklamaya göre, 11 genç solistin sahnede olduğu konserde, zengin bir program sanatseverlere sunuldu.

Wolfgang Amadeus Mozart, Georges Bizet, Gaetano Donizetti, Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini, Gioacchino Rossini, Vincenzo Bellini ve Erich Wolfgang Korngold'ın operalarından aryalar beğeniyle dinlendi.

Genç solistler Eda Umay Akan, Duhan Alkan, Sevcan Aran, Ezgi Aydın, İrem Büşra Bayır, Oktay Gözcü, Zeynep Özcan, Cansu Özel, Talip Safranbaşı, Sinan Turan ve İlkim Yüce, piyanist Aslıhan Korkmaz eşliğinde sahne aldı.