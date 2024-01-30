İDO'dan sefer iptalleri
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları ve tarife değişikliği nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları ve tarife değişikliği nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
İDO'nun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11.30'da Kadıköy-Yenikapı-Bandırma, 12.30'da Bursa-Yenikapı- Kadıköy, 15.00'te Pendik-Yalova, 15.30'da Bandırma-Yenikapı-Kadıköy, 16.00'da Yalova- Pendik, 17.00'de Pendik-Yalova, 18.00'de Yalova- Pendik ve 19.00'da Kadıköy-Yenikapı-Bandırma seferleri olumsuz hava koşulları, saat 19.00'da Pendik-Yalova ve 20.00'de Yalova-Pendik seferleri ise tarife değişikliği nedenleriyle iptal edildi.