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İDO'dan olumsuz hava koşulları nedeniyle sefer iptalleri

16 Aralık 2023 14:29 Güncelleme: 14:30 Abone Ol

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 14.50 Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa, 15.30 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy, 18.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy, 18.15 Kadıköy-Yenikapı-Bursa ve 19.00 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma seferleri iptal edildi.