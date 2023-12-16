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İDO'dan olumsuz hava koşulları nedeniyle sefer iptalleri

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İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 14.50 Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa, 15.30 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy, 18.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy, 18.15 Kadıköy-Yenikapı-Bursa ve 19.00 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma seferleri iptal edildi.

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 14.50 Kadıköy-Yenikapı- Armutlu Tatil Köyü-Armutlu- Bursa, 15.30 Bandırma-Yenikapı- Kadıköy, 18.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy, 18.15 Kadıköy-Yenikapı- Bursa ve 19.00 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma seferleri iptal edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Kadıköy Armutlu Bursa Haberler

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