İDO'dan olumsuz hava koşulları nedeniyle sefer iptalleri
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 14.50 Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa, 15.30 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy, 18.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy, 18.15 Kadıköy-Yenikapı-Bursa ve 19.00 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma seferleri iptal edildi.
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 14.50 Kadıköy-Yenikapı- Armutlu Tatil Köyü-Armutlu- Bursa, 15.30 Bandırma-Yenikapı- Kadıköy, 18.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy, 18.15 Kadıköy-Yenikapı- Bursa ve 19.00 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma seferleri iptal edildi.