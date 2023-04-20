İdlibli görme engelli Fevvaz Tavil, ailesini soba borusu yaparak geçindiriyor

Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde ikamet eden 63 yaşındaki görme engelli Fevvaz Tavil, zorluklara rağmen soba borusu yaparak ailesine destek oluyor.

Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde ikamet eden 63 yaşındaki görme engelli Fevvaz Tavil, zorluklara rağmen soba borusu yaparak ailesine destek oluyor.

Fevvaz Tavil ve ailesi yüz binlerce Suriyelinin göç kaderini paylaşarak, Esed rejiminin ve destekçisi Rusya'nın yoğun bombardımanı üzerine 2019 yılında İdlib'in güneyindeki Marratunnuman ilçesinden Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Bab ilçe merkezine göç etti.

Henüz 34 yaşındayken çalıştığı oto lastik atölyesinde bir tekerin patlaması sonucu kısmen duyma yetisini ve iki gözünü kaybeden Tavil, 4 çocuğu ve torunlarının da desteğiyle elektrik ve elektronik tamirciliğinin yanı sora soba borusu üretiyor.

Tavil, atık tenekeleri toplayıp soba borularına dönüştürüyor, müşteri çıkması durumunda bu boruları 30 TL'ye satan Tavil, yardımseverlerin desteğine ihtiyaç duyuyor.

Göz nakli olması durumunda tekrar görebilme ihtimali olan Tavil, torunlarını ve dünyanın güzelliklerini görmeyi umutla bekliyor.

"Elim o kadar hızlıdır ki insanlar benim görme engelli olduğuma inanmıyordu"

Yaşamını tek çocuğuyla sürdüren Tavil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gözlerini kaybetmesinin ardından ilk yaşadığı zorlukları anlattı.

Esed rejiminin İdlib'in güneyindeki Marratunnuman ilçesini ele geçirmesi üzerine Bab ilçesine ailesiyle yerinden edildiğini aktaran Tavil, ailesinin geçiminde destek olmak için iş arayışına başladığını belirtti.

Tavil, işsiz kalmaya dayanamadığı için ilk başlarda kardeşleri ile beraber tekrar oto lastik atölyesinde çalışmaya başladığını dile getirdi.

"Elim o kadar hızlıdır ki insanlar benim görme engelli olduğuma inanmıyordu." ifadelerini kullanan Tavil, atölyeden sonra inşaat temellerinde kullanılan esas demirlerini (etriye) yapıp satmaya başladığını söyledi.

Tavil, etriye yapımında seri üretime geçmek için bir ekipman yaptığını anlatarak, "Yeni hayata alışmak çok zordu. Ben çalışkan bir insanım. Oturmak çok ağrıma gidiyordu." dedi.

? "Tenekeleri saca dönüştürüp boru haline getiriyorum"

Tavil, "Savaşta Esed rejiminin düzenlediği bombardımanda annemi, eşimi ve 6 amca çocuğumu kaybettim. Hiçbirinin cenazesini göremedim. Hatırladığımda çok üzülüyorum." diye konuştu.

Evde soba borusu yapmaya başladığını belirten Tavil, "Maliyetsiz bir iş gerekiyordu. Ailem bana atık tenekeleri toplamaya başladı. Tenekeleri saca dönüştürüp boru haline getiriyorum." şeklinde konuştu.

Tavil, günlük olarak 3 metrelik soba borusu yapabildiğini, 30 TL'ye sattığını söyledi.

Ailesine destek çıktığını belirten Tavil, "Kazandığım 30 TL bir şey değil. İki poşet ekmek 10 TL. Bir yoğurt kovası 25 TL. Ama oturmaktan daha iyi." ifadelerini kullandı.

? "Görerek ramazan ibadetlerini yerine getirmek özel bir mutluluk olurdu"

Tavil, ramazan ayındaki ibadetleri görme engelli olarak yaşamanın çok üzücü olduğunu dile getirerek, "İnsanları görmek isterdim. Sokakta yürüyen insanları aklımda canlandırıyorum. Görerek ramazan ibadetlerini yerine getirmek özel bir mutluluk olurdu." dedi.

Günü torunlarıyla geçirdiğini söyleyen Tavil, "Torunlarım benim gözlerim. Gün boyu onlarla oynarım. Beni camiye onlar götürüyor." diye konuştu.