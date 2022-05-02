İdlib'deki yerlerinden edilen siviller, bir bayramı daha evlerinden uzakta karşıladı

Suriye'nin İdlib ilindeki yerinden edilen siviller, bir bayramı daha memleket hasretiyle evlerinden uzakta geçiriyor.

Beşşar Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın saldırılarından kaçan Doğu Gutalı, Humuslu, Deralı sivillere, İdlib kenti ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

İdlib'in Serakib ilçesinden göç ederek sınır hattındaki Ezrak kampına yerleşen Ahmet Halit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bunun evlerinden uzak geçirdikleri altıncı bayram olduğunu söyledi.

Bayram namazı kılmak ve tekbir getirmek için camiye geldiğini belirten Halit, insanların, köylerinden uzak olduğu için hüzün duyduklarını dile getirdi.

Evlerinden uzakta geçirdikleri her bayram "ruhunun düğümlendiğini" ifade eden Halit, "Biz bayram mutluluğuna hasretiz. Umarım herkes memleketinde kardeşleri, sevdikleri ve ailesiyle bayramı toplu şekilde geçirir." diye konuştu.

Humus iline bağlı Kuseyir ilçesinden 2013'te göç eden Mulhem İsmail de insanların bayramı evinde, akrabaları, ailesi ve arkadaşlarıyla geçirebilmesinin mutluluğunun tarif edilmez bir duygu olduğunu söyledi.

Ancak çadır kamplarında yaşayanların hayatının acılarla dolu olduğunu belirten İsmail, "İnsanlar doğduğu şehri, ailesi ve sevdikleriyle birlikte olmayı özlüyor. Biz hep bunlardan mahrum kaldık." dedi. 9 yıl önce göçe zorlanan İsmail, "İnsanların içinde bir düğüm var. Her şeye rağmen Allah'ın onlara uygun gördüğü göç hayatına sabır etmeliler." ifadesini kullandı.

İsmail, yerinden edilen sivillerin bir an önce evlerine dönmelerini temenni ederek Müslümanların bayramını kutladı.