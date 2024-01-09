İdlib'deki yerinden edilmiş siviller çetin kış koşullarında

AHMET KARAAHMET/MEHMET BURAK KARACAOĞLU - Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde Beşşar Esed rejim güçlerinin saldırıları nedeniyle zorla yerinden edilen siviller, derme çatma çadırlarda çetin bir kış daha geçiriyor.

İdlib'in kuzeyindeki kamplarda yaşayan yerlerinden edilmiş kişiler, çadırlarını ısıtmak için sağlığa zararlı yakacakları dahi kullanıyor.

Çadır kamp sakinleri, kışları sağanakla geçen İdlib'de geceleri ısınmak için gündüzden naylonlar ve zeytin dalları topluyor.

Günlük kazancı 30-50 TL olarak değişen işçilerin alım gücü, fiyatı yüksek odun ile fıstık ve ceviz kabuğu gibi yakıtları almaya yetmiyor.

Çadır kamp sakinleri, bir kışı daha evlerinden uzakta geçiriyor, altyapısı zayıf çadırlarda çetin kış mücadelesi veriyor.

"Çocukları, sıcak tutmak için en az 3 battaniyeyle örtüyoruz"

Rejim güçlerinin saldırıları sonucu İdlib'in güneyindeki Marratunnuman ilçesinden göç eden Maher Taha, AA muhabirine, geceleri ısınmak için gündüzleri naylonlar ve zeytin dalları topladıklarını söyledi.

İdlib'in kuzeyindeki Alrai Kampı'nda yaşayan Taha, "Tarladan patates toplayarak 20 TL kazanıyoruz. Bu, ancak yiyeceklerimizi karşılıyor. Odun alacak paramız kalmıyor." dedi.

Kış ayları için herhangi bir hazırlık yapmadıklarını ifade eden 5 çocuk babası Taha, "Havalar çok soğuk. Çocukları, sıcak tutmak için en az 3 battaniyeyle örtüyoruz. Hastalanırlarsa ilaç fiyatları çok pahalı." değerlendirmesini yaptı.

Çocuklarını ısıtacak odun veya yakıt alamadığı için kendini aciz hissettiğini söyleyen Taha, "Geceleri ateşi dışarıda yakıyoruz. Dumanı kesilince çadırın içine alıyoruz. Çadırın alev almasından endişe ediyoruz hem de çocuklarımın hastalanmasına engel olmak istiyoruz." diye konuştu.

"Atık yaktığımız için çocuklar bronşit, nefes darlığı ve astımdan şikayetçi"

İdlib'in kuzeyindeki Tıh Kampı'na yerleşen Muhammed İbrahim de ısınmak için çevreden topladıkları atık yakacakların, çocuklarının sağlığına zarar verdiğini söyleyerek "Atık yaktığımız için çocuklar bronşit, nefes darlığı ve astımdan şikayetçi." ifadesini kullandı.

Günlük en az 4 saat atık topladıklarını anlatan İbrahim, "Kömür yardımı geç geliyor. Kış bitene kadar bu rutin sürer. Geçen yıl kampta yaşayan bir kadın soba yakarken hem kendini hem de çadırını yaktı." dedi.

"Yakacak yardımı gelse bile geç geliyor"

Tıh Kampı'nın sorumlusu Abdüsselam Yusuf da kampta yaşayan sivillerin çektiği sıkıntıların geçen geçen yıla göre daha büyük olduğunu söyledi.

Derme çatma çadırların aileleri soğuktan koruyamadığını dile getiren Yusuf, "Kurulan çadır kampların her yağmur yağdığında su alması sonucu büyük sorunlar ortaya çıkıyor. Yakacak yardımı gelse bile geç geliyor." değerlendirmesini yaptı.

Kampta yaşayan sivillerin soba alma gücünün olmadığı belirten Yusuf, "Aylık kazancımız 1500 ile 3 bin TL arası değişiyor. Yakacakların fiyatı çok pahalı. Birer ton odun ve mazot varilin fiyatı 170-200 dolar (yaklaşık 5 bin 100-5 bin 900 TL)." diye konuştu.

İbrahim, kampta yaşayan sivillerin boğmaca ve bronşit gibi birçok hastalığa maruz kaldığını, ilaç fiyatlarının da çok pahalı olduğunu belirtti.

Kampta yaşayanların, ulaşım başta olmak üzere birçok sorun yaşadığını dile getiren Yusuf, "Hastaneler hasta çocuklarla dolu. Yardım kuruluşlarına sesleniyoruz. Özellikle kış mevsiminde savaş mağdurlarının karşılaştığı sorunların giderilmesini talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.