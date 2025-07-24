İdlib'deki Silah Deposunda Patlamalar: 5 Ölü, 63 Yaralı

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Suriye'nin İdlib ilinde silah deposunda meydana gelen patlamalar sonucunda 5 kişi hayatını kaybetti, 63 kişi yaralandı. Kefraya beldesindeki patlamaların nedeni henüz bilinmiyor.

Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ilinde silah deposunda meydana gelen çok sayıda patlama nedeniyle ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 63 kişi yaralandı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İdlib'in kuzey kırsalında yer alan Kefraya beldesindeki silah ve mühimmat deposunda, bilinmeyen bir nedenle 15 patlama oldu.

Sağlık yetkilileri, patlamalarda, ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 63 kişinin yaralandığını belirtti.

Yaralılar tedavi için çevredeki hastanelere kaldırıldı. Patlamaların şiddetiyle yakınlardaki yapılarda da hasar meydana geldi.

Kaynak: AA / Ahmet Karaahmet - Güncel
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