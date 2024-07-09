İdlib'deki sağlık kuruluşlarına maddi destek kesildi

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde sağlık görevlileri, Birleşmiş Milletlerin (BM) 10 sağlık kuruluşuna kestiği maddi desteği sürdürmesi için protesto düzenledi.

BM'nin, İdlib'de Killi, Dana, Canudiye ve Barişa bölgelerinde yer alan 10 sağlık kuruluşuna verdiği maddi desteği kesmesini protesto eden çok sayıda sağlık görevlisi, ellerinde Arapça ve İngilizce "Suriye'nin kuzeybatısındaki hastanelere acil destek", "Öncelik sağlık alanını desteklemek" ve "Canları kurtarın" yazılı dövizler taşıdı.

"Sağlık sektörü uzun süre gönüllülük esasına dayanarak ayakta kalamaz"

Protestoya katılan doktor İyyad Hatib, AA muhabirine, maddi destek olmaması nedeniyle Killi Hastanesinin sivillere kapsamlı hizmet veremediğini söyledi.

Hatib, 80 çadır kampının bulunduğu bölgede yaklaşık 150 bin kişinin yaşadığını kaydederek, "Bölgede yaşayan siviller ve yeni doğanlar son derece kötü sağlık koşulları altında yaşıyor. Kesilen destek tekrar verilmezse insani krizle karşı karşıya kalabiliriz." dedi.

Hastanenin yaklaşık 6 aydır maddi destek almadığını vurgulayan Hatib, "Tüm personel gönüllü olarak çalışıyor. Bu durum sağlık çalışanları üzerinde ek yük oluşturuyor. Sağlık sektörü uzun süre gönüllülük esasına dayanarak ayakta kalamaz." ifadesini kullandı.

"Kesilen destekten dolayı kapsamlı hizmet verilemiyor"

Killi Hastanesinde Vaka Yönlendirme Koordinatörü Ahmed İsavi de kesilen desteğin devam etmesi için BM'ye çağrıda bulunduğunu söyledi.

Hastanede aylık ortalama 5 bin 500 kişiye hizmet sağlandığını belirten İsavi, "Hastanede çocuk, kadın hastalıkları ve doğum, psikolojik destek, kuvözler, sezaryen ve normal doğum, gündüz ve akşam poliklinikleri var. Kesilen destekten dolayı kapsamlı hizmet verilemiyor." diye konuştu.

Hastanede kadın hastalıkları uzmanı Doktor Fatima Musul da halihazırda hastanede gönüllü olarak çalıştığını kaydetti.

Destek kesilmesine rağmen hastalara yardımcı olmaya çalıştığını dile getiren Musul, "Elimizden geleni yapmaya gayret gösteriyoruz. Her şeye rağmen görevimizi yapmaya çalışıyoruz." dedi.