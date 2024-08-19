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İdlib'deki insani yardım deposuna saldırı: 2 sivil yaralandı

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Suriye'deki Beşşar Esed rejimi ve İran destekli terörist gruplar, İdlib ilindeki Suriye Relief adlı insani yardım derneğinin deposuna karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırı düzenledi. Saldırı sonucunda 2 sivil yaralandı.

Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin İdlib ilindeki yerel derneklerden Suriye Relief adlı insani yardım derneğinin deposuna karadan karaya atış yapılan silahlarla düzenlediği saldırıda 2 sivil yaralandı.

İdlib'in doğusundaki Serakib ilçesinde konuşlu Beşşar Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist gruplar, İdlib iline karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırı düzenledi.

Sivil savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, Suriye Relief adlı insani yardım derneğinin deposuna düzenlenen saldırıda 2 sivil yaralandı.

Yaralılar, çevredeki hastaneye kaldırıldı.

?İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında Suriye yönetiminin kontrolünde olmayan alanda 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturma kararı aldı.

Şam yönetimi, İran destekli teröristler ve Rusya, karara rağmen saldırılara devam ederek 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi.

Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar Mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi. Türkiye ile Rusya'nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor.

2017-2020 yıllarında saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil, Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

Kaynak: AA / Güncel

Beşşar Esed Suriye idlib Dünya İran Dünya Güncel Haberler

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