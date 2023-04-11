İdlib'de yetim çocuklara kışlık kıyafet yardımı

İngiltere merkezli insani yardım kuruluşu Mother Helpage, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'de 3 bin 280 yetime kışlık kıyafet yardımı ulaştırdı.

Yardım kuruluşu, İdlib'in batısındaki Selam Kampı'nda babalarını Beşşar Esed rejimi saldırılarında kaybetmiş yetimlere mont, bot, atkı, bere, eldiven ve yelek gibi kışlık kıyafetler dağıttı.

Mother Helpage gönüllülerinden Ali Olaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Winter Clothing" projesi adı altında yardım kampanyası başlattıklarını söyledi.

Kampta yaşayan 0-15 yaş arası 3 bin 280 yetime kışlık elbise dağıtımı yaptıklarını aktaran Olaş, "Cömert bağışçılar sayesinde burada yaşayan çocukların ihtiyaçlarını karşıladık. Bu yaptığımız iş çok büyük, duygusunun tarif yok. Burada kalplere dokunuyoruz." ifadesini kullandı.

Olaş, çok sayıda çocuğun ihtiyacını karşıladıklarını vurgulayarak bağışçılar sayesinde yardımların devam edeceğini kaydetti.