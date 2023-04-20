İdlib'de yerlerinden edilenler Ramazan Bayramı heyecanını tuzlu kurabiye geleneğiyle yaşatıyor

Beşşar Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın saldırılarından kaçarak İdlib'in kuzeyindeki çadır kamplara sığınanlar, Ramazan Bayramı'nın "tuzlu kurabiye" geleneğini yaşatarak yuvalarına duydukları özlemi gideriyor.

Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın 2019'da İdlib'in güneyindeki Maarratunnuman ilçesini ele geçirmesi sonucu on binlerce sivil, İdlib'in kuzeyindeki çadır kamplara sığınmak zorunda kaldı.

Savaştan önce Suriyelilerin mutfak rafları her Ramazan Bayramı'nda geleneksel tuzlu kurabiye ve "mamul" tatlılarıyla süslenirken Maarratunnumanlılar hala buruk ortamda bu geleneği evleri yerine çadır kamplarında yaşatıyor.

Yapımı şehirden şehre değişen tuzlu kurabiye un, sıvı yağ, çörek otu, aspir, susam, anason, rezene, muskat ve Hindistan cevizinden yapılıyor.

"Tuzlu kurabiye az da olsa çocuklar için hazırlık yaptık"

Ailesiyle 2019'da İdlib'in kuzeyinde Kelli köyündeki Dostlar Çadır Kampı'na sığınan 8 çocuk annesi Meryem Hüseyin, AA muhabirine, sığındıkları çadırda çocukları sevindirmek için tuzlu kurabiye yaptıklarını söyledi.

Çadır kamp sakinlerinin bu kış mevsimini çetin geçirdiğini ifade eden Hüseyin, "Çadır yaşanacak bir yer değil. Kışın soğuk, fırtına, sel, yaz ayları ise aşırı sıcak. Hasta olmadan geçen günümüz yok." dedi.

Yaklaşık 3 yıl önce yanında hiçbir eşya alamadan evini terk ettiğini söyleyen Hüseyin, "Tuzlu kurabiye az da olsa çocuklar için hazırlık yaptık. Çadırda çok zor günler geçiriyoruz. İnşallah evimize geri döneriz." diye konuştu.

"Nereye gitsek de bu tuzlu kurabiye geleneğini yaşatacağız"

Dostlar Çadır Kampı'ndaki tek fırının sahibi Eymen Cuma da tuzlu kurabiye ile hurma veya cevizle dolu mamul gibi tatlıların bayramda Suriye mutfağının vazgeçilmez kültürlerinden olduğunu söyledi.

Ceviz ve hurma gibi malzemelerin pahalı olduğunu belirten Cuma, bu bayramda çadırda sadece tuzlu kurabiye yaptıklarını aktardı.

Ramazan ayının son 10 gününde kurabiyenin yapımına başlandığını ifade eden Cuma, "Nereye gitsek de bu tuzlu kurabiye geleneğini yaşatacağız. Bir nebze de olsa çocuklarda bayram farkındalığı yaratılsın." ifadelerini kullandı.

Cuma, bir araya gelen kamp sakinleriyle eski bayram günlerini yad ettiklerini belirtti.