İdlib'de yerinden edilen siviller, bir Ramazan Bayramı'nı daha evlerinden uzakta karşıladı

Suriye'nin İdlib ilinde yerinden edilen siviller, bir Ramazan Bayramı'nı daha memleket hasretiyle evlerinden uzakta geçiriyor.

Suriye'nin İdlib ilinde yerinden edilen siviller, bir Ramazan Bayramı'nı daha memleket hasretiyle evlerinden uzakta geçiriyor.

Beşşar Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın saldırıları sonucu Suriye'nin farklı illerinden kaçan sivillere İdlib kenti, ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Esed rejimi ve destekçilerinin yerinden ettiği siviller, bu bayramı da sıla hasretiyle geçiriyor.

İdlib ve kırsalından siviller, İdlib Stadyumu'nda toplandı. Okunan hutbelerde kardeşlik ve ibadetin önemi vurgulanırken huzur ve güven ortamının devamının yanı sıra terör örgütlerinin işgal ettiği toprakların kurtarılması, Esed rejiminin saldırılarında hayatlarını kaybedenler, saldırılar nedeniyle zor duruma düşenler ve depremzedeler için dua edildi.

Bölgedeki camilere akın eden halk, namaz sonrasında mezarlıklara giderek hayatlarını kaybeden yakınlarının kabirlerine ziyarette bulundu.

Esed rejimi güçlerinin saldırıları sonucu zorla yerinden edilen Alaa Yasin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayramdan kısa süre önce büyük bir deprem felaketi yaşadıklarını söyledi.

Yasin, "Kendi köyümüzde bayramlarda aile, akraba, kardeş ve komşular bir araya geliyor, büyük mutluluk yaşıyorduk. Şimdi ise yaşadığımız göç nedeniyle çadırlarda bayramımız buruk geçiyor." dedi.

Ailesi ve akrabalarının göç nedeniyle ülke içinde farklı bölgelere veya farklı ülkelere dağıldığını ifade eden Yasin, iletişimi sadece telefonla veya sosyal medya üzerinden kurduklarını belirtti.

İdlib'in güneyindeki Maranuman ilçesinden göç eden Ahmed Terman da bayramdan önce yaşanan depremde akrabalarını kaybettiğini dile getirerek, "Bu bayram köydeki bayramlardan daha buruk geçiyor çünkü her aile bir yakınını kaybetmiş veya Esed rejim saldırılarında yaralanmış ya da tutuklanmış." dedi.

Köydeki bayramlarda annelerinin evinde kardeşleri ve ağabeyleri ile sevgi ve hoşgörü içinde bir araya geldiklerini belirten Terman, şimdi ise farklı bölgelerde yaşadıkları için yakınlarıyla sadece telefonla görüştüklerini anlattı.