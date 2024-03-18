İdlib'de tahıl deposu çöktü: 5 çocuk hayatını kaybetti
Suriye'nin İdlib ilinde bir tahıl deposunun duvarının çökmesi sonucu, çadırda eğitim gören 5 çocuk hayatını kaybetti, 7 öğrenci ile 1 öğretmen yaralandı.
Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde, tahıl deposunun duvarının özel bir anaokulundaki çadırda eğitim gören öğrencilerin üzerine yıkılması sonucu 5 çocuk hayatını kaybetti, 7 öğrenci ile 1 öğretmen yaralandı.
İdlib'in Sarmada ilçesinde öğle saatlerinde bir anaokulunun bitişiğindeki tahıl deposunun duvarı, çocukların eğitim gördüğü çadırın üzerine çöktü.
Suriye Sivil Savunmasından (Beyaz Baretliler) alınan bilgiye göre, duvarın çökmesi sonucu çadırdaki 5 çocuk hayatını kaybetti, 7 öğrenci ile 1 öğretmen yaralandı.
Yaralılar, çevredeki hastanelere sevk edildi.