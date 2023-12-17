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İdlib'de Suriye rejimi saldırısında 4 sivil yaralandı

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Suriye'deki Beşşar Esed rejimi ve İran destekli terörist gruplar, İdlib kent merkezine saldırı düzenledi. Saldırıda 4 sivil yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. İdlib'deki durum hakkında bilgi verildi.

Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin İdlib'de yerleşim yerine düzenlediği saldırıda 4 sivil yaralandı.

İdlib'in doğusundaki Serakib ilçesinde konuşlu Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist gruplar, İdlib kent merkezine karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırı düzenledi.

Sivil savunma kaynaklarından alınan bilgiye göre, İdlib kent merkezinde 4 sivil yaralandı.

Yaralılar, çevredeki hastaneye kaldırıldı.

İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında Suriye yönetiminin kontrolünde olmayan alanda 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturma kararı aldı.

Şam yönetimi, İran destekli teröristler ve Rusya, saldırılara devam edip 4 bölgeden 3'ünü ele geçirerek İdlib'e yöneldi.

Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar, Mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi. Türkiye ile Rusya'nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor.

2017-2020 yıllarında saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil, Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

Kaynak: AA / Güncel

Beşşar Esed Suriye İdlib İran Haberler

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