İdlib'de son iki günde meydana gelen 18 trafik kazasında 5 kişi öldü Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde son 48 saatte meydana gelen 18 trafik kazasında 5 kişi öldü, 17 kişi yaralandı. Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde son 48 saatte meydana gelen 18 trafik kazasında 5 kişi öldü, 17 kişi yaralandı. İdlib Sivil Savunma Müdürlüğünden (Beyaz Baretliler) alınan bilgiye göre, İdlib'de son aylarda trafik kazalarında artış gözleniyor. Sivil savunma kaynakları, son 2 gündeki 18 trafik kazasında 1'i kadın 3'ü çocuk 5 kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı. Kazaların çoğunun sürücülerin ve yayaların dikkatsizliğinden kaynaklandığını belirten sivil savunma ekipleri, kazaların azalması için dikkatli olunması çağrısı yaptı. AA / Mehmet Burak Karacaoğlu - Güncel Suriye İdlib Güncel Haberler

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