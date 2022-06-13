İdlib'de son iki günde meydana gelen 18 trafik kazasında 5 kişi öldü
AA - Mehmet Burak Karacaoğlu - Güncel
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Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde son 48 saatte meydana gelen 18 trafik kazasında 5 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.
Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde son 48 saatte meydana gelen 18 trafik kazasında 5 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.
İdlib Sivil Savunma Müdürlüğünden (Beyaz Baretliler) alınan bilgiye göre, İdlib'de son aylarda trafik kazalarında artış gözleniyor.
Sivil savunma kaynakları, son 2 gündeki 18 trafik kazasında 1'i kadın 3'ü çocuk 5 kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı.
Kazaların çoğunun sürücülerin ve yayaların dikkatsizliğinden kaynaklandığını belirten sivil savunma ekipleri, kazaların azalması için dikkatli olunması çağrısı yaptı.
AA / Mehmet Burak Karacaoğlu - Güncel