İdlib'de silah kazası sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Aksaray'da son yolculuğuna uğurlandı

SURİYE'nin İdlib kentinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait üst bölgesinde silah kazası sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Sevim (24), memleketi Aksaray'da son yolculuğuna uğurlandı.

Kayseri 1'inci Komando Tugayında görevli Piyade Uzman Çavuş Sevim, Suriye'nin İdlib kentinde bulunan Bahar Kalkanı Harekat Bölgesi'nde dün silah kazası sonucu şehit oldu. 4 yıllık uzman çavuş olan bekar Mehmet Sevim'in cenazesi bugün memleketi Aksaray'ın Ortaköy ilçesi Satansarı köyüne getirildi. Burada düzenlenin dini ve askeri törene şehidin annesi Meryem, babası Biyami Sevim ve 1'i kız 2 kardeşi ile Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğgeneral Abdulkadir Fehmi Bilgin, şehidin silah arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. Cenaze töreninde şehidin annesi Meryem, babası Biyami Sevim ve kardeşleri tabutu sarıldı. Anne Meryem Sevim, "Neredesin Mehmet'im. Uyan da gel. Sen benden önce köye gelmişsin, sana kurban olurum" diye ağladı. Şehit Uzman Çavuş Mehmet Sevim in cenazesi, kılınan namazın ardından köy Mezarlığı'nda toprağa verildi.